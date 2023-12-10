Одесса, Украина, 10 декабря, 2023, 22:15 — ИА Регнум. На Украине вечером 10 декабря взрывы прогремели в Одесской области, где объявлен режим воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное».

Niklas Freidwall Взрыв

СМИ написало о том, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Подробности инцидентов не приводятся.

Помимо Одесской сирены воздушной тревоги работают в Кировоградской и Николаевской областях.

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