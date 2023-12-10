Курск, 10 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Курской области посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи остались без электроэнергии после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Павел Львов/РИА «Новости»

«Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены посёлок Теткино и село Попово-Лежачи. Населённые пункты остались без света», — сказано в сообщении.

По словам губернатора, электрики смогут приступить к восстановлению повреждённой инфраструктуры, как только это будет безопасно.

Ранее, 23 ноября, Старовойт сообщил, что деревня Городище в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В Городище, а также в селе Козино отсутствовало электроснабжение.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря село Лемешовка Брянской области подверглось обстрелу со стороны войск киевского режима. В результате обстрела были частично повреждены четыре жилых домовладения, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, гараж и производственное помещение сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших не было.

Кроме того, в ночь на 9 декабря войска киевского режима выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области, днём было зафиксировано 53 удара. Под огнём оказались 12 населённых пунктов.