Курск, 23 ноября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Деревня Городище в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 23 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилётов. К счастью, никто не пострадал», — написал Старовойт.

Он добавил, что в Городище, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно.

Как передавало ИА Регнум, Старовойт 22 ноября сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Анатольевка, ряд домов получили повреждения, жители не пострадали. Было зафиксировано три прилёта. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Власти региона окажут собственникам имущества помощь в его восстановлении.