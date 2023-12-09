Геническ, Херсонская область, 9 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Войска киевского режима в ночь на 9 декабря выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 96 снарядов.

«53 удара было нанесено днём, и 43 «прилёта» произошло в тёмное время суток. Под огнем оказались 12 населённых пунктов», — сказал источник.

Удары были нанесены, в частности, по Каховке, Новой Каховке, Пролетарке, Песчановке, Алёшкам, Корсунке, Голой Пристани, Днепрянам, Новой Збруевке и Кардашинке.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувшей недели подразделения ВС России сорвали попытки ВСУ переправить диверсионные группы на левый берег Днепра и острова. Всего было уничтожено до 350 военнослужащих противника и 21 лодка. Ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты и теробороны ВСУ.