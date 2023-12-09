Брянск, 9 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Село Лемешовка Брянской области подверглось обстрелу со стороны войск киевского режима. Об этом 9 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Таисия Воронцова

«ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате частично повреждены четыре жилых домовладения, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, гараж и производственное помещение сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, войска киевского режима в ночь на 9 декабря выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области, днём было зафиксировано 53 удара. Под огнём оказались 12 населённых пунктов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Графовка, повредив три дома и административное здание. Обошлось тез пострадавших.