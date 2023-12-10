Москва, 10 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. ВС России отразили восемь атак Вооружённых сил Украины на донецком направлении, потери противника составили до 300 военных. Об этом заявил 10 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победы Донецкой Народной Республики», — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что также ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в районах Артёмовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

Днём ранее Минобороны доложило, что на донецком направлении ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ. Сообщалось, что атаки были отражены в районах Белогоровки, Красное и Шумы в ДНР.

Общие потери противника составили: до 200 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

Перед этим, 8 декабря, Конашенков заявил, что российские войска отразили 18 атак противника за прошедшую неделю на донецком направлении, ВСУ потеряли свыше 1,5 тыс. бойцов. Бои велись в ДНР около города Марьинки, посёлка Курдюмовки, сёл Богдановка, Андреевка и Клещеевка. В результате поражены живая сила и техника ВСУ.