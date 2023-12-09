Москва, 9 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки пять атак ВСУ на донецком направлении, заявил 9 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Станислав Красильников

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника», — сказал генерал на брифинге.

По его словам, атаки были отражены в районах Белогоровки, Красное и Шумы в ДНР.

Общие потери противника составили: до 200 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое в ДНР. Потери ВСУ на указанном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.

На запорожском направлении противник потерял за сутки до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Конашенков заявил, что российские войска отразили 18 атак противника за прошедшую неделю на донецком направлении, ВСУ потеряли свыше 1,5 тыс. бойцов. Бои велись в ДНР около города Марьинки, посёлка Курдюмовки, сёл Богдановка, Андреевка и Клещеевка. В результате поражены живая сила и техника ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.