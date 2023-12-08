Москва, 8 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российские войска отразили 18 атак противника за прошедшую неделю на донецком направлении, ВСУ потеряли свыше 1,5 тыс. бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 8 декабря на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что Южная группировка войск вела бои в ДНР около города Марьинки, посёлка Курдюмовки, сёл Богдановка, Андреевка и Клещеевка. В результате поражены живая сила и техника ВСУ.

«За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражены 18 атак противника», — сказал Конашенков.

За период с 3 по 8 ноября ВСУ потеряли свыше 1560 бойцов, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны показали работу экипажей штурмовиков Су-25 на донецком направлении. Сначала пилоты нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. В ходе выполнения боевой задачи они обнаружили скопление живой силы противника, поэтому позднее совершили повторный вылет.