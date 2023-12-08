Лондон, 8 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Великобританию был отложен перед тем, как в Эр-Рияд прибыл президент России Владимир Путин. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на британских чиновников.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Саудовская Аравия изменила планы поездки кронпринца в Лондон «незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде», указано в статье. На согласование визита кронпринца у британских и саудовских чиновников ушло несколько месяцев, он был назначен предварительно на 3 декабря, но на прошлой неделе планы поменялись.

Британские депутаты-консерваторы заявили, что решение Саудовской Аравии перенести поездку кронпринца, по времени практически совпавшую с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений между двумя королевствами.

Официальные лица Саудовской Аравии заявили в свою очередь, что сложности с расписанием членов королевской семьи возникли давно. В Эр-Рияде подчеркнули, что никакой связи между задержкой с визитом кронпринца в Лондон и приёмом Путина нет.

В Великобритании взволновались

Отсрочка визита Мухаммеда бен Сальмана говорит о «пренебрежительном отношении», заявил изданию бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит. Ему возразил саудовский посол в Лондоне Халид бин Бандар. По его словам, знакомые с деталями британско-саудовских отношений поймут, что версия о «пренебрежении» совершенно абсурдна.

Высокопоставленный депутат-консерватор Роберт Кортс считает, что отложенный визит вызывает беспокойство, так как указывает на дипломатическую неудачу Лондона «перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина».

Кортс подчеркнул, что Великобритании следует срочно пересмотреть ресурсы и стратегию своей внешней и оборонной политики, так как другие государства могут «сползти» в сторону стратегических конкурентов.

Теневой глава британского МИД Дэвид Ламми полагает, что ситуация с визитом кронпринца говорит об ослаблении влияния Великобритании на мировой арене в период, когда правительство возглавляет Риши Сунак. В МИД королевства заявили, что не вправе комментировать дипломатические обязательства других стран, но отметили, что Лондон тесно сотрудничает с Эр-Риядом по ряду направлений.

Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Российский лидер посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря. В Абу-Даби кортеж Путина приветствовала кавалерия и верблюды, по пути следования из аэропорта установили флаги РФ и ОАЭ, а на подъезде к президентскому дворцу Каср Аль-Ватан, где были запланированы переговоры на высшем уровне, раздались залпы артиллерии, истребители распылили в небе над столицей краску цветов российского триколора.

Во дворце состоялись переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи российский лидер по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём. Затем он отправился в Саудовскую Аравию.

Путин и Мухаммед бен Сальман по итогам встречи в Эр-Рияде заявили, что два государства договорились расширить сотрудничество по нефти, газу, атомной энергетике, обороне и борьбе с коррупцией ради достижения общих интересов. Президент РФ поблагодарил наследного принца за приглашение и предложил ему провести следующую встречу в Москве.

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Переговоры Путина и саудовского принца в формате тет-а-тет продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.