Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Борт президента РФ Владимира Путина на протяжении всего полёта в столицу ОАЭ Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«На протяжении полёта президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса» — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, до этого от государств, над территорий которых проходил пролёт президентского борта, были получены разрешения для авиационного сопровождения. В Кремле в связи с этим выразили признательность.

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Песков также отметил, что к истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и Ближневосточном регионе.

Путин 6 декабря прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, где он провёл переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По прибытии Путина в ОАЭ власти страны организовали торжественный приём российскому президенту. Так, истребители ВВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) окрасили небо над Абу-Даби в цвета российского триколора. Улицы Абу-Даби были украшены российскими и эмиратскими флагами. Также Путина встречал почётный караул и сопровождали приветственные выстрелы из пушек.

В ходе переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном президент РФ заявил, что отношения России и Объединённых Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, а ОАЭ являются главным торговым партнёром России в арабском мире.

Лидер ОАЭ, в свою очередь, назвал отношения между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами историческими. По его словам, ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, Арабские Эмираты уделяют особое внимание сотрудничеству с Москвой в сфере энергетики и передовых технологий.

В ходе переговоров Путин пригласил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна на следующий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, после Абу-Даби Путин отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.