Вашингтон, 9 декабря, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Украинские власти могут потерять сразу четыре города, если не начнут мирные переговоры на условиях России, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov

«Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмёт Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск», — сказал он в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

По утверждению Риттера, в Киева сейчас нет той позиции, которая позволяла бы рассуждать о возвращении территорий, ставших частью России после референдумов. Москва, по мнению экс-разведчика США, практически победила в спецоперации, поэтому конфликт закончится на её условиях.

Как сообщало ИА Регнум, китайское издание Global Times 9 декабря опубликовало статью, в которой говорится о переходе украинского конфликта к новой фазе с возможностью новых переговоров. На Западе и Украине не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчётов. Даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, отметили журналисты издания.

По мнению подполковника армии Соединённых Штатов в отставке Дэниела Дэвиса, Вашингтон и Киев заставят пойти на переговоры возможности военно-промышленного комплекса России. Прошлое наступление ВСУ провалилось, а новое уж точно не станет успешным, считает эксперт. Украине и США следует добиться какого-то урегулирования путём переговоров, добавил он.

Российские власти неоднократно говорили о готовности поиска путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда от переговоров не отказывалась, всегда была готова к продолжению диалога. Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию Запада, где стремятся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте.