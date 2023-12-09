Вашингтон, 9 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Возможности ВПК России заставят США и Украину пойти на переговоры. Об этом заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он напомнил, что прошлое наступление ВСУ провалилось, ещё одно уж точно не станет успешным, поскольку Вооружённые силы России стали ещё сильнее, чем раньше. У России есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, обратил внимание эксперт.

«Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путём переговоров», — отметил он, заявив, что сколько бы денег США не дали Украине, это не поможет Киеву.

Дэвис добавил, что это не закончит конфликт. США нужно сделать что-то другое, уточнил он. По мнению эксперта, Вашингтон должен дать Киеву оружие для обороны и ничего для начала нового наступления ВСУ в 2024 году, которое точно не будет успешным.

Эксперт добавил, что тогда Киев будет вынужден пойти на переговоры с Россией.

«А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объёме без каких-либо условий», — заявил он, отметив, что из лексикона нужно немедленно убрать фразу о том, что США будут поддерживать Киев, сколько потребуется.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что украинская армия пребывает в растерянности из-за неопределённости США по поводу оказания военной помощи. По его словам, Украина не сможет предугадать ситуацию на несколько месяцев вперёд, потому что не будет знать, на сколько именно снарядов она может рассчитывать.

В СМИ отметили, что США уже начали снижать объёмы помощи Киеву. Так, стоимость вооружения для украинцев или поставок со складов в конце сентября упала до сотен млн долларов, это в разы меньше, чем в начале года (2,8 млрд долларов).

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что Россия никогда от переговоров не отказывалась, всегда говорила, что готовы к продолжению диалога. Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США. Республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что для Украины существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если со стороны США будут новые задержки с выделением помощи.

Уже сейчас украинские войска ведут оборонительные действия, наступательные операции лишь по отдельным направлениям, концентрация российских сил создаёт для ВСУ сложности, сказал он. По словам Ермака, без прямой бюджетной поддержки украинским властям будет трудно выполнять свои обязательства перед населением.

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководством Минобороны страны 1 декабря, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Шойгу уточнил, что тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил.