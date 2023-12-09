Симферополь, 9 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал шутовством наличие у киевского режима наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день — утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы, если конечно он западных шутовских академий не заканчивал», — приводит агентство слова Шеремета.

Депутат также отметил, что все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для вытеснения России с Крымского полуострова. При этом он не стал уточнять, о каких именно действиях идёт речь.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что у ВСУ появится возможность уничтожить Крымский мост в случае получения от США и Германии достаточного количества управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России нанесут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если российская территория, включая Крым, будет атакована ракетами западного производства.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее отмечал, что угрозы Киева захватить Крым — это проявление информационной войны, которую Украина ведёт по наущению Запада. Он напомнил, что Киев не смог захватить Донбасс за девять лет, подчеркнув, что отнять территории у ядерной державы никому не под силу. Заявления из Киева о планах захватить Крым он назвал кудахтаньем для внутреннего потребителя, рассчитанным на избирателей, которым нужно дать хоть какой-то положительный прогноз на фоне общего провала Украины.