Киев, 9 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 9 декабря в эфире украинского телемарафона.

Ukrainian Presidential Press Service

По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для вытеснения России с Крымского полуострова. При этом он не стал уточнять, о каких именно действиях идёт речь.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что у ВСУ появится возможность уничтожить Крымский мост в случае получения от США и Германии достаточного количества управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ нанесут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если российская территория, включая Крым, будет атакована ракетами западного производства.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подчёркивал, что захват полуострова украинскими военными исключён, потому что, даже когда он находился не в составе России, Украина для жителей Крыма была чужой территорией.

По мнению аналитика Гаагского Центра стратегических исследований Фредерика Мартинеса, у Украины не хватит своих сил для масштабной операции по захвату Крыма, как бы этого ни хотелось лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Военный аналитик подчеркнул, что подобные планы киевских властей несбыточны.