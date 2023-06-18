Симферополь, 18 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Угрозы Киева захватить Крым — это проявление информационной войны, которую Украина ведёт по наущению Запада, заявил 18 июня глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной», — процитировало Константинова РИА Новости.

Он напомнил, что Киев не смог захватить Донбасс за эти девять лет, подчеркнув, что отнять территории у ядерной державы никому не под силу.

Заявления из Киева о планах захватить Крым он назвал кудахтаньем для внутреннего потребителя, рассчитанным на избирателей, которым нужно дать хоть какой-то положительный прогноз на фоне общего провала Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли о своих планах «вернуть Крым». Об этом говорил неоднократно украинский президент Владимир Зеленский, глава его офиса Михаил Подоляк в апреле пообещал сделать это за полгода.

Зеленский при этом называет Крым источником опасности для всего региона Чёрного моря. Такие заявления обычно украинские спикеры сопровождают требованием к Западу поставить ВСУ оружие.

9 июня главнокомандующий американской армии в Европе Бен Ходжес заявил, что для захвата Крыма Киев готов убивать или брать в плен жителей полуострова.