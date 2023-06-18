В Крыму объяснили угрозы Киева захватить полуостров
Глава парламента Константинов назвал заявления Украины о захвате Крыма частью информвойны
Симферополь, 18 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Угрозы Киева захватить Крым — это проявление информационной войны, которую Украина ведёт по наущению Запада, заявил 18 июня глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной», — процитировало Константинова РИА Новости.
Он напомнил, что Киев не смог захватить Донбасс за эти девять лет, подчеркнув, что отнять территории у ядерной державы никому не под силу.
Заявления из Киева о планах захватить Крым он назвал кудахтаньем для внутреннего потребителя, рассчитанным на избирателей, которым нужно дать хоть какой-то положительный прогноз на фоне общего провала Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли о своих планах «вернуть Крым». Об этом говорил неоднократно украинский президент Владимир Зеленский, глава его офиса Михаил Подоляк в апреле пообещал сделать это за полгода.
Зеленский при этом называет Крым источником опасности для всего региона Чёрного моря. Такие заявления обычно украинские спикеры сопровождают требованием к Западу поставить ВСУ оружие.
9 июня главнокомандующий американской армии в Европе Бен Ходжес заявил, что для захвата Крыма Киев готов убивать или брать в плен жителей полуострова.