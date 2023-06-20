Москва, 20 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Россия нанесёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ ударят по российской территории ракетами Storm Shadow и HIMARS. Об этом 20 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт.

«Это повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Также он рассказал, что украинская армия продолжает предпринимать попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки, но все они отбиты.