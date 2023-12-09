Берлин, 9 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Помощь киевскому режиму представляет собой вызов для экономики Германии, но поддержка Берлина обязательно будет продолжена, заявил 9 декабря канцлер Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии.

IMAGO/Christian Ender/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Мы продолжаем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, мы делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — цитирует его издание Spiegel.

Он также добавил, что весь мир и вся Европа должны послать президенту России Владимиру Путину сигнал, что «он не должен рассчитывать, что Запад сбавит усилия по поддержке Украины».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а только усугубят ситуацию для Украины.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.

Согласно исследованию Института демоскопии Алленсбах, 50% немцев считают, что через 10–15 лет ФРГ перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году так считали всего 30%.

8 декабря жюри Общества немецкого языка признало главным словом 2023 года krisenmodus, означающее кризисный режим. Специалисты сообщества считают, что в 2023 году кризисы буквально «окружили» Германию.