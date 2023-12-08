Берлин, 8 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В Германии главным словом 2023 года признали Krisenmodus, означающее кризисный режим. Такой выбор сделало жюри Общества немецкого языка, говорится на сайте организации.

GLOBAL LOOK PRESS

«Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и способы борьбы с ними, похоже, достигли кульминации», — подчеркнули лингвисты.

Специалисты сообщества считают, что в 2023 году кризисы буквально «окружили» Германию.

На втором месте оказалось слово «антисемитизм», на третьем — «leseunfähig», обозначающее неумение читать.

В 2022 году общество выбрало словом года «Zeitenwende», что в переводе — поворотный момент или смена эпох.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря по версии издательства Оксфордского словаря главным словом года стало разговорное выражение «rizz», обозначающее персональные шарм и привлекательность.

Тогда отмечалось, что выражение «rizz» является сокращённой формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.

Помимо шарма и привлекательности оно также означает «способность легко привлекать романтического или сексуального партнёра».

В издательстве рассказали, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение прошедшего года, и предложили публике проголосовать. В ходе голосования список был сокращён до четырёх слов, а окончательный выбор был сделан экспертами-лингвистами.