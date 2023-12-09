Москва, 9 декабря, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что у президента России Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Артем Жога

«Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — приводит «РИА Новости» слова героя ДНР, который напомнил, что решение Путина о начале спецоперации и вхождении в состав РФ новых регионов — Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР — дало свободу жителям этих регионов, свободу выбора, свободу разговаривать на русском языке.

Жога отметил, что новые регионы будут участвовать в выборах президента Российской Федерации впервые.

«Ещё раз повторюсь, я не побоюсь этого слова, что я выражаю мнение практически всех жителей наших регионов, которые смогут голосовать. Я не беру детей, которые не участвуют в голосовании. Я выражу мнение всех наших жителей, их пожелания, и надежды, что нашим президентом будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — заявил герой ДНР.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, рассказали журналистам участники церемонии. С просьбой участвовать в выборах к президенту обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Владимир Путин ответил согласием.

Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер вызывает доверие и только у 17,3% — нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась. Песков напомнил, что Путин ещё не зарегистрирован кандидатом. Ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого Путин станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании, уточнил представитель Кремля.