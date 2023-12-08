Москва, 8 декабря, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Граждане России объединились вокруг президента Владимира Путина и не хотят молчать об этом, заявил 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM

Песков отметил, что на прямую линию президента поступает огромное количество обращений, в которых высказываются такие чувства и мысли.

«Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своём желании поддержать президента. Они говорят об этом, пишут об этом», — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 70% граждан России считают, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый президентский срок. Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы.

Пресс-секретарь президента сообщил, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента в 2023 году объединят. Мероприятие состоится 14 декабря. Представитель Кремля отмечал, что и прямая линия, и большая пресс-конференция — востребованные и популярные форматы.