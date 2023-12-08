Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Израильские власти совершат военное преступление, если решат затопить тоннели группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 8 декабря.

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«Военные преступления идут по нарастающей — в последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой. Согласно общедоступной информации, ЦАХАЛ уже выстроил систему труб и насосов, предназначенных для закачивания морской воды, и в настоящее время обсуждает с США практическую возможность такого затопления — хватит ли воды, позволит ли топография тоннелей и так далее. Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — сказал дипломат.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, Полянский подчеркнул, что Россия разочарована, что за всё время конфликта в секторе Газа Совет безопасности (СБ) ООН ни разу не потребовал прекращение огня в регионе.

По его словам, чёткий призыв к прекращению огня был заменён на «безадресный призыв к никак не обеспеченным паузам», принятый под давлением США. Подобное решение стало «огромным шагом назад» по сравнению с принятой большинством государств резолюцией Генассамблеи ООН 27 октября, заключил он.

В начале декабря стало известно, что израильские власти просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы палестинского движения ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа, отмечалось в публикациях.

В разговоре с ИА Регнум эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок, комментируя возможное затопление тоннелей в Газе, заявил, что власти Израиля пытаются показать всем, что они активно борются с ХАМАС, но на самом деле результаты этой борьбы выглядят очень сомнительно.

По словам эксперта, руководство Израиля пытается продемонстрировать активность в борьбе с ХАМАС, но эффективность такой меры, как затопление тоннелей, выглядит сомнительной, если вспомнить, что в регионе — по преимуществу песчаные почвы и вода будет просто уходить в песок. Кроме того, в тоннелях могут скрываться заложники, заключил Кирпичёнок.