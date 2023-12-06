Штат Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность, что из-за активных ударов израильской армии по сектору Газа, общественный порядок там «окончательно рухнет». Об этом он предупредил в своём письме председателю Совета Безопасности организации, которое было опубликовано 6 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

Гутерриш отметил, что непрекращающиеся обстрелы ЦАХАЛ, отсутствие убежищ и предметов первой необходимости совсем скоро приведет к тому, что общественный порядок в Газе окончательно рухнет.

При атаках Израиля, по словам генсека ООН, доставка даже ограниченной гуманитарной помощи невозможна.

«Я вновь повторяю мой призыв к объявлению гуманитарного режима прекращения огня. Это срочно, ситуация быстро перерастает в катастрофу», — настоятельно заявил Гутерриш.

Он также призвал членов Совета Безопасности ООН оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления, совершённые в Газе. Об этом он заявил по возвращении из Катара, где 5 декабря принял участие в саммите лидеров государств Персидского залива.

Турецкий лидер также предостерёг Израиль от попыток убить членов ХАМАС на территории Турции, пообещав серьёзные последствия.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором МУС Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по примерно 250 объектам в Газе. Подразделения израильской армии продолжают обнаруживать взрывчатые вещества, оружие, подземные шахты и дополнительную военную инфраструктуру.