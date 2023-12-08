Киев, 8 декабря, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Украина не исключает бойкота Олимпийских игр 2024 года после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, заявил 8 декабря и. о. министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный в своём Telegram-канале.

Michael Kappeler / Global look press

«Об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже», — написал он, добавив что Киев резко осуждает решение МОК и надеется на его пересмотр в будущем.

Решение об участии украинских спортсменов на Олимпиаде-2024, уточнил он, будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

Как передавало ИА Регнум, МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами. По его словам, этим МОК наносит ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту.

Российские спортсмены сами будут решать, ехать ли на Олимпийские игры в Париже, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что её не удивляет поздняя публикация критериев Международным олимпийским комитетом, поскольку цель тех, кто принимает такие решения, — нанести России как можно больший ущерб во всём.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Кроме того, российский лидер отметил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Он подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.