Москва, 8 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Бизнес готов ограничить наценки на яйца от 5 до 10%, сообщили 8 декабря «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«Торговая сеть «Верный» поддержала предложение ФАС: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки», — рассказали в антимонопольном органе.

Согласно данным ФАС, гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2. В антимонопольной службе отметили, что «Глобус» и «Азбука вкуса» впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, отметили в ФАС, у компаний-производителей запросили данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей.

«На основе полученных данных служба проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен», — отметили в службе.

Как передавало ИА Регнум, генпрокурор РФ Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить ситуацию с повышением цен на куриные яйца в стране и принять соответствующие меры.

1 декабря ФАС предложила российским ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Инициативу объяснили значительным ростом цен на социально значимый продукт питания.

Ввести ограничения по наценкам в службе предложили до марта 2024 года.

Кроме того, ФАС с середины ноября начала проверку ценообразования на куриные яйца. Представители ведомства направили запросы компаниям — производителям это продукта питания с просьбой обосновать рост цен на этот продукт. Кроме того, у десяти федеральных торговых сетей запросили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

До этого, в октябре, Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы. В ведомстве пояснили необходимость в этом для сдерживания роста потребительских цен и недопущения дефицита.