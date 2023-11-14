Москва, 14 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на куриные яйца в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ФАС добавили, что эту работу уже начали территориальные органы ведомства. Они направили запросы компаниям-производителям куриных яиц с просьбой обосновать рост цен на этот продукт.

«Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца», ― говорится в сообщении.

По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрём стоимость куриных яиц в России выросла на 13,1%. Этот продукт подорожал в 18 регионах страны на 1,5-10%, в 52 субъектах ― на 10,1-20%, в 14 субъектах ― на 20,1-39,9%. В Камчатском крае цены на яйца куриные не изменились. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксировали в Приморье. Здесь товар предлагают по цене 190 рублей в торговых сетях, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ФАС 23 августа сообщила, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые сети добровольно приняли на себя соответствующие обязательства. Среди социально значимых товаров упоминаются мясо птицы, куриная колбаса, яйца.

В середине октября крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур, с начала года превысивший 27%, и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Министр пояснил, что производители мяса птицы, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину.

Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы, чтобы сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить её дефицита. В ведомстве отметили, что цены на яйцо птицы внутри страны заметно растут. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 24%.