Москва, 26 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Временный запрет предложен для того, чтобы сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить её дефицита. Для общественного обсуждения проекта установлен срок с 26 октября по 9 ноября.

В Минсельхозе отмечают, что цены на яйцо птицы внутри страны заметно растут. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 24%.

Яйца дорожают из-за роста себестоимости производства на фоне высокого курса доллара США. Кроме того, в текущей ситуации экспорт этой продукции по сравнению с внутренними поставками чрезмерно привлекателен, что создаёт угрозу продовольственной безопасности, указано в документе.

По данным Росстата, за девять месяцев года в стране произвели 28,5 млрд яиц — на 2,7% больше по сравнению с прошлым годом. В сентябре производство куриных яиц снизилось на 1,1%, до 3,1 млрд штук. За период с 1 января по 23 октября яйца выросли в цене почти на 16%.

Как сообщало ИА Регнум, Минсельхоз также предложил на полгода запретить экспорт отдельных видов мяса птицы. В ведомстве отметили, что рост цен для этой категории составил в годовом выражении 25,3%.