Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт яиц
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц
Москва, 26 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.
Временный запрет предложен для того, чтобы сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить её дефицита. Для общественного обсуждения проекта установлен срок с 26 октября по 9 ноября.
В Минсельхозе отмечают, что цены на яйцо птицы внутри страны заметно растут. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 24%.
Яйца дорожают из-за роста себестоимости производства на фоне высокого курса доллара США. Кроме того, в текущей ситуации экспорт этой продукции по сравнению с внутренними поставками чрезмерно привлекателен, что создаёт угрозу продовольственной безопасности, указано в документе.
По данным Росстата, за девять месяцев года в стране произвели 28,5 млрд яиц — на 2,7% больше по сравнению с прошлым годом. В сентябре производство куриных яиц снизилось на 1,1%, до 3,1 млрд штук. За период с 1 января по 23 октября яйца выросли в цене почти на 16%.
Как сообщало ИА Регнум, Минсельхоз также предложил на полгода запретить экспорт отдельных видов мяса птицы. В ведомстве отметили, что рост цен для этой категории составил в годовом выражении 25,3%.