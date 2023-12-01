Москва, 1 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Российским ретейлерам предложили ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили 1 декабря в пресс-службе ведомства.

Александр Кряжев/РИА Новости

Вопрос стоимости яиц обсудили в рамках рабочей группы с торговыми сетями на площадке ФАС. Организация объяснила инициативу значительным ростом цен на социально значимый продукт питания, который «вызывает обеспокоенность потребителей».

«По итогам мероприятия служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру», ― цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ввести ограничения по наценкам предложили до марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы. В ведомстве пояснили необходимость в этом для сдерживания роста потребительских цен и недопущения дефицита.

ФАС с середины ноября начала проверку ценообразования на куриные яйца. Представители ведомства направили запросы компаниям — производителям это продукта питания с просьбой обосновать рост цен на этот продукт. Кроме того, у десяти федеральных торговых сетей запросили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрём стоимость куриных яиц в России выросла на 13,1%. Этот продукт подорожал в 18 регионах страны на 1,5–10%, в 52 субъектах ― на 10,1–20%, в 14 субъектах ― на 20,1–39,9%.

ФАС 16 ноября сообщила, что в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Ставропольском крае проводит антикартельные проверки 12 производителей куриного мяса и яиц.

В Министерстве сельского хозяйства не ожидают значительного повышения розничных цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам.