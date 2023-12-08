Вашингтон, 8 декабря, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта с Россией с отказом от территорий, если поддержка со стороны НАТО не будет усилена, полагает бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор, слова которого приводит газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Без такой поддержки, отметил он, Украина будет сражаться «с недостаточной силой» и в итоге будет вынуждена согласиться на раздел территории по «корейскому сценарию».

В материале говорится, что блокада американского «оружейного трубопровода» сделает невозможным новое крупное наступление, и у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как рассмотреть пути урегулирования.

Украина нуждается в технологическом прорыве, по значимости близком к изобретению пороха в Китае, ссылается на слова главкома ВСУ Валерия Залужного The Washington Post. Он указал, что конфликт может затянуться на годы и измотать украинское государство.

В статье подчёркивается, что сделка, закрепляющая за Россией территории, присоединенные к ней с 2014 года, могла бы также способствовать безопасному членству в ЕС и НАТО для Украины.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября бывший главком НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с возможной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». Он добавил, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может надеяться на полную победу.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал глава государства. Он не раз напоминал, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал, что некоторые западные политики призывают его идти на мирные переговоры с Москвой, но отмечал, что он «не готов» к этим переговорам.

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе с ИА Регнум заявил, что не имеет значения, разделят ли Украину по корейскому сценарию или иначе, потому что важно добиться денацификации республики в целом и прекращения угроз в сторону России, которые исходят от киевского режима, поддерживаемого Западом.

В свою очередь политолог Максим Жаров отметил, что корейский сценарий остаётся лишь гипотетической идеей, которую могут рассматривать США и Великобритания для своих целей, но она пока не представляется основной.