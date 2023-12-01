Киев, 1 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. Об этом заявил 1 декабря в интервью Associated Press.

HOLLIE ADAMS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Некоторые голоса всегда слышны», — сказал он.

При этом глава киевского режима заявил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией.

В интервью он также заявил, что наступление зимы ознаменовало новую фазу конфликта на Украине. Он признал большие потери со стороны украинской армии, а такеж выразил недовольство в связи с тем, что Киев не получил всё оружие, которое власти рассчитывали получить.

Зеленский признал, что ощущает переключение внимания Запада на палестино-израильский конфликт. По его словам, новая политическая повестка дня и ограниченные ресурсы ставят под угрозу поток западной военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября глава киевского режима отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на поле боя. При этом он уверенно заявил, что Россия сама не стремится к миру.

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2014 года даже подумать не мог о возможности конфликта с Украиной. Глава государства никогда не отказывался от мирных переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Глава государства добавил, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией.