Москва, 27 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Не имеет значение, будет ли Украина разделена по корейскому сценарию или как-то иначе, потому что важно добиться денацификации республики в целом и прекращения угроз в сторону России, которые исходят от киевского режима, поддерживаемого Западом. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Павел Шипилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в испанской газете El País появился материал о том, что конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове. Авторы отметили, что в политических дебатах о будущем Украины «появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части».

«Это одна из версий будущего Украины. Для России важно, чтобы с территории Украины не исходила угроза в нашу сторону, которая и привела к началу СВО. Поэтому по корейскому сценарию, или по немецкому, или по какому-то ещё сценарию — это всё не важно, главное, чтобы оттуда не исходила угроза», — подчеркнул Шипилин.

Он напомнил, что Запад уже начал рассматривать разные варианты остановки боевых действий на Украине, в том числе с разделом украинских территорий. Так, в разных источниках появилась информация, что и Польше уже обещали некоторую часть Украины.

«Запад предполагает закрепление статуса-кво, то есть когда страна разделена надвое, и за одну часть отвечаем мы, а за другую Запад. Но такой вариант нам ничего не даёт, потому что с той части, которую будет контролировать запад, всё равно будет исходить угроза. Вот что самое главное они не могут понять — что мы не будем терпеть на своих границах угрозу. То есть Украина в первую очередь должна быть денацифицирована и демилитаризована», — отметил политолог.

В свою очередь политолог Максим Жаров отметил, что корейский сценарий остаётся лишь гипотетической идеей, которая может рассматриваться США и Великобританией для своих целей, но пока не представляется основной.

«Это гипотетический сценарий. Электоральный раскол на Украине всегда был и остаётся. И по корейскому сценарию такая линия разграничений может быть проведена. Здесь многое будет зависеть от позиции России, США и Великобритании. Смотря как договорятся, что они хотят — иметь единую Украину или нет. Всё будет зависеть от политических амбиций, это ещё нерешённый вопрос», — обратил внимание Жаров.

Также, по его мнению, совершенно неважно, как к идее деления страны относятся украинцы, поскольку решение об этом будут принимать за них политики западных стран.

«И самих украинцев никто об этом не спросит — хотят ли они быть разделённой страной или нет. По факту разделение уже произошло — электоральное разделение было всегда, ещё когда была партия Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович. — Прим. ред.). Тогда получалось, что восток отдельно, запад и центр тоже отдельно», — отметил политолог.

При этом Шипилин обратил внимание, что на сам вариант развития событий по корейскому сценарию указывали многие политики в мире. Также и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее упоминал, что «Киеву предлагают корейский вариант». По мнению эксперта, это также свидетельствует об усталости Запада от конфликта на Украине и продолжающейся поддержки Киеву.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что конфликт на территории Украины может быть завершён только при условии безоговорочной капитуляции Киева и его отказа от четырёх бывших регионов. Он обратил внимание, что власти России не будут заключать мирное соглашение на других условиях, а Киев не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия.

Ещё в феврале этого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры, звучавшие в Киеве про «корейский сценарий», — это «просто хотелки». По его мнению, такие рассуждения являются лишь тезисом для внутреннего использования, не более.

Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России.

В Кремле и МИД РФ всегда отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае спецоперация будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств. В настоящее время перспективы мирного решения вопроса не просматривается, задачи будут продолжать достигаться военным путём, отметили в сентябре 2023 года в Кремле.