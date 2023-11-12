Вашингтон, 12 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Киевскому режиму стоит смириться с возможной потерей украинских территорий по «корейскому сценарию», сообщил в своей статье для Bloomberg экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову», — написал он.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что такой исход не понравится ни Киеву, ни Западу, однако это необходимая мера, поскольку чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться.

Кроме того, добавил Ставридис, сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил, что Россия в ходе спецоперации может освободить ещё пять областей на Украине. По его словам, речь идёт о продлении спецоперации до 2025 года, о наращивании ВС России, чтобы у Москвы было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению ещё пяти областей.

В свою очередь, в эфире американского The Hill TV заявили, что правительству Украины ради достижения мира с Россией придётся пожертвовать территориями.