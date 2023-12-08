Электоральная кампания станет объектом нападок, уверен Песков
Песков: РФ научилась защищаться от неизбежных нападок на электоральную кампанию
Москва, 8 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что электоральная кампания станет предметом нападок извне, но Россия научилась защищаться.
«Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаём себе в этом отчёт, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, заявил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но сейчас такое время, что он счёл необходимым баллотироваться.
Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер вызывает доверие.
Песков заявил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но он ещё выполнит все необходимые формальности. Песков напомнил, что Путин ещё не зарегистрирован кандидатом. Ему нужно зарегистрироваться, выполнить все необходимые формальности, и только после этого предвыборная кампания будет считаться начатой де-юре.
Как передавало ИА Регнум, ранее секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что Центральная избирательная комиссия определит результаты выборов президента России не позднее 28 марта 2024 года и они будут официально опубликованы в течение трёх дней после подписания протокола.
Согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ — не позднее 21 марта. Бударина также информировала, что досрочное голосование на выборах президента пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года, а основное — 15, 16 и 17 марта.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы главы России впервые будут многодневными. Она добавила, что в ходе проведения выборов будут применяться новые технические средства.