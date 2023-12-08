Москва, 8 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Подвиги бойцов специальной военной операции, которые защищают Россию плечом к плечу, поражают, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

Президент отметил, что подвиги совершают бойцы из разных регионов России, люди разных национальностей. Их служба развеяла миф о неуязвимости западной техники, передаваемой Киеву, подчеркнул глава государства.

«Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что для него является безусловной честью вручить военнослужащим «Золотые Звёзды» Героев РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851589" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Путин заявил, что борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом, является долгом настоящего мужчины в ходе специальной военной операции (СВО).

Тогда глава государства подчеркнул, что в настоящее время в зоне СВО решается будущее России и всего остального мира.

21 сентября 2023 года российский лидер назвал участников СВО героями и призвал принять всё меры, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. Он также попросил глав субъектов РФ держать этот вопрос на личном контроле.

15 октября 2023 года президент России поблагодарил российское военное руководство и военнослужащих за мужество и героизм, которые они проявляют в зоне СВО.