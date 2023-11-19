Вашингтон, 19 ноября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Global Look Press/ Justin Tang/Keystone Press Agency

Встреча состоялась на льду «Кэпитал-Уан Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голы на свой счёт записали Сонни Милано (26-я минута), белорусский форвард Алексей Протас (34-я), российский нападающий Александр Овечкин (36-я) и Хендрикс Лапьер (54-я).

У проигравших шайбами отметились Джонни Годро (24-я), российский защитник Иван Проворов (48-я), для которого этот гол стал первым в составе «Блю Джекетс», и Джастин Дэнфорт (56-я).

Эта победа стала четвёртой подряд для «Вашингтона» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус» потерпел восьмое подряд поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» Овечкин получил удар клюшкой по горлу. Его ударил защитник соперника Брейден Макнэбб, которого судьи не стали наказывать за игру высоко поднятой клюшкой.

Российскому хоккеисту в результате инцидента потребовалась помощь. «Вашингтон» разгромил «Голден Найтс» со счётом 3:0.