Москва, 8 декабря, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Российские войска за минувшую неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на территории Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 декабря на брифинге.

Александр Полегенько/ТАСС

Он уточнил, что за период с 3 по 8 декабря в результате групповых ударов поражена военная аэродромная инфраструктура ВСУ: арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов и военной техники, базы горючего.

Кроме того, удары наносились по пунктам размещения украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Все назначенные объекты поражены», — констатировал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за указанный период российские военные взяли в плен 12 бойцов противника. Ранее офицер с позывным Купол рассказал, как группа украинских боевиков в количестве 25 человек попыталась сдаться в плен российским военным, но была ликвидирована своими артиллеристами.