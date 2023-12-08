Москва, 8 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. ВС России за неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря заместитель командира первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол рассказал, как группа украинских боевиков в количестве 25 человек попыталась сдаться в плен российским военным, но была ликвидирована своими артиллеристами.

Тогда замкомандира сообщил, что боевики ВСУ решили остаться в живых и вернуться к своим семьям, выходили на связь на частоте 149.200. С украинской же группировкой была договорённость о месте для сдачи в плен.

По его словам, группа пожелавших сложить оружие и сдаться в плен российским войскам насчитывала 25 человек. Всех их уничтожила артиллерия ВСУ.

До этого, 22 ноября, Виктор Киричанский, боец российского батальона имени Богдана Хмельницкого, созданного из пленных украинцев, сообщил, что им дали первое задание, солдаты выдвинулись на фронт. Он подчеркнул, что все военнослужащие батальона осознают, что сделали правильный выбор и намерены «очищать Донбасс».