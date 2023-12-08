Москва, 8 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск журналистку и активистку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Марию Гессен. Соответствующая информация появилась в базе ведомства 8 декабря.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в материалах Министерства.

По какой именно статье разыскивается Гессен, не уточняется. Ранее сообщалось о возбуждении в её отношении уголовного дело по статье о дискредитации российской армии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года МВД объявило в розыск редактора издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко по уголовному делу об оправдании терроризма. Лойко опубликовала статью с оправданием террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в ноябре 2023 года министерство объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом). Ранее в отношении Светова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

30 ноября Верховный суд признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. Ранее в Минюсте отмечали, что требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

«Международное движение ЛГБТ» только на первый взгляд выглядит как несвязанная сеть сообществ, однако по всем признакам это экстремистская организация по типу АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечал ранее в беседе с ИА Регнум Никита Данюк, политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.