Москва, 30 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. «Международное движение ЛГБТ» только на первый взгляд выглядит как несвязанная сеть сообществ, однако по всем признакам это экстремистская организация по типу АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил Никита Данюк, политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Верховный суд России признал экстремистской деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» и запретил его в России.

«Экстремисты из ЛГБТ под предлогом следования своим ценностям пропагандируют противоправные действия, — сказал Данюк. — Они пользуются тем, что люди, которые относятся к ЛГБТ, легко вовлекаются в эту экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и так далее. Не будем забывать, что участники этого движения в своё время были привлечены к административной ответственности за то, что размещали нацистскую символику, оправдывали нацистскую идеологию, а уже после выдвинутых обвинений начали активно использовать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу».

Данюк подчеркнул, что участники этого движения понимают, что осуществляют именно экстремистскую деятельность, но отчаянно пытаются это скрыть. По его словам, они стараются уничтожить традиционные семейные ценности, которые формировались поколениями, призывают к массовым беспорядкам, разжигают религиозную и межнациональную рознь.

«Кроме того, они формируют негативный образ нашей страны путём представления так называемых докладов об ущемлении прав ЛГБТ. Имеют место попытки дискредитации вооружённых сил России. Важно учитывать и то, что основным источником финансирования этого движения являются западные фонды — в США, Великобритании и Швеции», — подытожил Данюк.

С ним согласен политолог Армен Гаспарян.

«Решение [суда], по всей видимости, было принято в том числе из-за тех людей, которые совершали преступления экстремистского характера (таких было немало), но при этом, когда они видели товарища майора, то начинали орать, что это гонения по признаку их ориентации, что Россия — это страна адовой гомофобии и так далее, — объяснил Гаспарян. — Соответственно, в глазах Запада они сразу же становились узниками совести. Тут же усиливалось финансирование со стороны Запада и так далее».

Кроме того, он отметил, что случаи разжигания социальной и религиозной розни фиксировались неоднократно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в заседании Верховного суда участвовал только представитель Минюста. Именно ведомство и обратилось в суд с иском, со стороны ответчика в суде никого не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырёх часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов.

До этого, 17 ноября, стало известно, что Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о запрете международного общественного движения ЛГБТ, в деятельности которого выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.