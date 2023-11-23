* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом), соответствующая информация появилась 23 ноября в базе розыска МВД.

Илья Питалев / РИА Новости Активист Либертарианской партии Михаил Светов (признан в России иноагентом)

«Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

Ранее в отношении Светова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По какой именно уголовной статье он объявлен в розыск, в МВД не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум ранее, дело о реабилитации нацизма было возбуждено в отношении Светова после того, как он в ходе одного из эфиров в своём канале исполнил популярную среди украинских нацистов песню про Бандеру.

В список иностранных агентов Светов был внесён Министерством юстиции в ноябре 2022 года.

Ранее в ноябре 2023 года МВД объявило в розыск редактора издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко по уголовному делу об оправдании терроризма. В этом же месяце в розыск был объявлен бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).