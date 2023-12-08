Москва, 8 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил 8 декабря, почему российский лидер Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах-2024 на церемонии вручения наград в Кремле.

Сергей Бобылев / ТАСС

Он рассказал, что после окончания церемонии президент должен был пригласить всех на бокал шампанского, но к нему обратился отец героя России Артём Жога, к которому присоединились и другие участники церемонии. Они спросили, готов ли глава государства выдвигать свою кандидатуру на новый срок, и подчеркнули, что в такое непростое время, как сейчас, это будет очень нужно и важно. Во время разговора с ними Путин объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах, и большинство его слов попали на камеру.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил абсолютно спонтанно, но, с другой стороны, он реагировал на обращение людей героических, это была реакция на обращение людей», — уточнил представитель Кремля.

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Как передавало ИА Регнум, Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. После вопроса об участии в выборах он заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас такое время, что принято решение баллотироваться.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют более 78% россиян. Кроме того, 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства, и лишь 14,8% — нет.

Выборы главы России впервые будут многодневными, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что в ходе проведения выборов будут применяться новые технические средства.