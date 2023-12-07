Москва, 7 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил 7 декабря на форуме «День производительности труда и наставничества» в ММПЦ министр экономического развития Максим Решетников.

Александр Вильф / РИА Новости

«Нам надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Всё то, что с точки зрения экономики создаёт какую-то непроизводительную занятость», — сказал он.

В качестве примера глава Минэкономразвития привёл завышенные требования безопасности. По его словам, можно было бы заменить охранников камерами и вывести данные в единый центр наблюдения. Кроме того, отметил Решетников, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы.

Решетников указал, что есть и другие излишние требования, министерство сейчас много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.

Как передавало ИА Регнум, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ноябре в ходе выступления в Госдуме заявила, что экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. По её словам, для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда.

Глава ЦБ подчеркнула, что безработица в 3% означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами «очень острая», особенно в машиностроении и химической промышленности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет всего 3%, такого низкого уровня этого показателя в стране не было никогда. Он уточнил, что в этой связи возникают другие вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются.

Также глава государства отметил, что доходы россиян, включая реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но всё ещё остаются достаточно скромными.