Владивосток, 12 сентября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Доходы граждан России, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но всё ещё остаются достаточно скромными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Олег Елков/ТАСС

«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными», — отметил российский лидер, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

Как передавало ИА Регнум, президент России 22 августа заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

На совещании по экономическим вопросам 25 июля глава государства отметил, что зарплата бюджетников должна индексироваться своевременно. Он обратил внимание на необходимость строго выдерживать установленные цели по заработным платам специалистов, без этого люди из бюджетной сферы будут уходить.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников государственных учреждений. Он отметил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен.