Москва, 9 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей», — отметила Набиуллина.

По её словам, безработица в 3% означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами «очень острая», особенно в машиностроении и химической промышленности.

«Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет всего 3%, такого низкого уровня этого показателя в стране не было никогда. Он уточнил, что в этой связи возникают другие вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются.

Также глава государства отметил, что доходы россиян, включая реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но всё ещё остаются достаточно скромными.