Москва, 7 декабря, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Международное сообщество должно осудить убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, иначе это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, заявил 6 декабря председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«То, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства ещё одного оппонента укрофюрера, значит — опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине», — сказал Слуцкий в беседе с «РИА Новости».

Российский политик назвал убийство Кивы ещё одним кровавым преступлением террористического режима Зеленского. Также Слуцкий отметил противоречивость убитого депутата во всех отношениях.

Как сообщало ИА Регнум, Главное управление разведки Украины взяло ответственность за убийство бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, заявил 6 декабря представитель ГУР Андрей Юсов. Он добавил, что Киву убили в ходе спецоперации СБУ. Также он подтвердил готовность продолжать подобного рода акции.

Тело 46-летнего Ильи Кивы обнаружили днём на территории отеля «Величъ Кантри Клаб» в деревне Супонево вблизи Одинцово Московской области. Он лежал в снегу на животе. При первичном осмотре на теле погибшего обнаружили рану на голове и гематомы на лице. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В правоохранительных органах сообщили, что в Киву стреляли дважды из короткоствольного оружия с глушителем. По данным информатора первым выстрелом злоумышленник попал экс-депутату в сердце, второй последовал в голову.