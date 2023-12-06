Одинцово, Московская область, 6 декабря, 2023, 23:19 — ИА Регнум. В бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву стреляли дважды из оружия с глушителем, сообщили 6 декабря ТАСС в правоохранительных органах.

Zuma/TASS Илья Кива

«Предположительно, Илья Кива был убит неизвестным из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено в сквере гостиницы», — уточнил источник.

По данным другого информатора, убийца приблизился к Киве со спины, выстрелив дважды. Первым выстрелом злоумышленник попал в сердце, второй последовал в голову, передаёт РЕН ТВ.

Преступник смог остаться незамеченным и скрылся с места происшествия. Правоохранители изучают камеры видеонаблюдения.

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Как сообщало ИА Регнум, тело 46-летнего Кивы обнаружили днём 6 декабря в деревне Супонево вблизи Одинцово, на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». При первичном осмотре была обнаружена рана на голове и гематомы на лице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Поиски предполагаемого убийцы Ильи Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. При этом правоохранители считают вероятным, что исполнитель убийства уже покинул территорию России.

Представитель Главного управления разведки (ГРУ) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ. В эфире телеканала «Рада» он также подчеркнул, что подобного рода акции будут продолжены.