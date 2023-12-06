Москва, 6 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. По предварительным данным, бывший украинский нардеп Илья Кива, чьё тело 6 декабря обнаружили в деревне Супонево вблизи Одинцово, был убит. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Zuma/TASS Илья Кива

Как рассказал собеседник, 46-летнего политика обнаружили на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Он лежал в снегу на животе. При первичном осмотре на теле погибшего обнаружили рану на голове и гематомы на лице.

О том, что Кива был убит, написала в соцсетях и главред RT Маргарита Симоньян.

Илья Кива родился в Полтаве в 1977 году. До прихода в политику он работал полицейским. Затем возглавил региональное отделение «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), потом, в период с 2017 по 2019 год возглавлял Социалистическую партию Украины.

Также занимал пост советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Американское издание The Washington Post утверждало, что Кива придерживается пророссийских взглядов. Будучи депутатом Рады, он не раз критиковал украинские власти. После начала спецоперации выступал за примирения России и Украины, покинул Киев и, как утверждали СМИ, перебрался в Россию, где планировал получить политическое убежище.

С апреля 2022 года находился под санкциями Британии, Канады, Австралии и Украины.

13 ноября Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.