Москва, 6 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Европе детям говорят неправду так же, как врали украинским детям о происходящем в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума «Молодежь — за Союзное государство» в формате видеомоста Москва — Минск в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Владимир Смирнов/ТАСС Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Потому, что просто врали. Во многих странах европейских тоже врут просто. Враньё идёт о том, что здесь происходит», — заявил Кравцов.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с членами Совета по правам человека 4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается.

В западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, «которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», отметил глава государства.

Российский лидер на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 28 ноября заявил, что Запад ненавидит Россию, а также лично Путина, сломавшего его стратегию по расчленению РФ для захвата её природных ресурсов. Он уточнил, что западные страны давно считали Россию только источником для собственного развития.