В Европе детям врут о России так же, как врали на Украине, заявил Кравцов
Москва, 6 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Европе детям говорят неправду так же, как врали украинским детям о происходящем в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума «Молодежь — за Союзное государство» в формате видеомоста Москва — Минск в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Потому, что просто врали. Во многих странах европейских тоже врут просто. Враньё идёт о том, что здесь происходит», — заявил Кравцов.
Как передавало ИА Регнум, на встрече с членами Совета по правам человека 4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается.
В западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, «которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», отметил глава государства.
Российский лидер на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.
Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 28 ноября заявил, что Запад ненавидит Россию, а также лично Путина, сломавшего его стратегию по расчленению РФ для захвата её природных ресурсов. Он уточнил, что западные страны давно считали Россию только источником для собственного развития.