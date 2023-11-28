Москва, 28 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизм», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эта ненависть Запада относится ко всем населяющим Россию народам, потому что западным странам не нужно такое многонациональное государство.

«Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия — это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков», — пояснил Путин

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад ненавидит Россию, а также лично Путина, сломавшего его стратегию по расчленению РФ для захвата её природных ресурсов. Он уточнил, что западные страны давно считали Россию только источником для собственного развития.

Путин 27 ноября заявил, что сформированная Западом в собственных интересах модель глобализации изжила себя и в данный момент пребывает в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что что привыкшая к доминированию в мире группа государств не останавливается ни перед чем для сохранения ослабевающего влияния.