Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 28 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Западные страны ненавидят Россию, а также лично президента Владимира Путина, сломавшего их стратегию по расчленения страны для захвата её природных ресурсов. Об этом 28 ноября заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус.

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По словам Ковальчука, на Западе давно считали Россию только источником ресурсов для собственного развития и территорией с относительно небольшим населением для обслуживания его интересов.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал он.

Глава Курчатовского института отметил, что в этом случае со стороны Запада наблюдается «такая глубинная ненависть» к Путину, потому что благодаря его действиям события стали развиваться не так, как хотели западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин отметил, что сформированная Западом в собственных интересах модель глобализации изжила себя и в данный момент пребывает в глубоком кризисе. Президент подчеркнул, что сейчас идёт становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям большинства стран мира.

Глава государства уточнил, что привыкшая к доминированию в мире группа государств не останавливается ни перед чем для сохранения ослабевающего влияния, практикуя откровенный шантаж и силовое давление, а также подменяя систему международного права «порядком, основанным на правилах».