Москва, 6 декабря, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Силами российских вертолётов Ми-28Н поражены опорные пункты и живая сила ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Ми-28

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что после взлёта «ночные охотники» на предельно малой высоте действовали в зоне применения авиационных средств поражения. Штурманы Ми-28Н навели оружие на обозначенные цели, затем выполнили пуски ракет с кабрирования, когда при наборе высоты вертолёт поднимает нос. После выполнения противоракетных манёвров машины взяли обратный курс.

В зоне спецоперации перед военной авиацией поставлены задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, поддержке операций наземных подразделений.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и 101-й бригады территориальной обороны. Также на купянском направлении ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 поразили места дислокации живой силы и военной техники противника в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Воздушно-космические силы России получат очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Технику изготовили на Иркутском авиационном заводе. Машины прошли необходимые наземные и летные испытания.